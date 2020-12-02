В Украине запретили продажу крепких и ароматизированных сигарет

Правительство Украины внесло изменения в табачные законы, запретив продажу некоторых табачных изделий.

Запрет введен из-за того, что подобная продукция может приучить детей и молодежь к курению



Об этом сообщалось на заседании ВР, которое транслировалось еще 19 ноября.

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В Украине согласно директиве 2014/40/ЕС внесли изменения в законы, касающиеся охраны здоровья населения от вредного воздействия табака.

Так, согласно изменениям, в Украине ввели запрет на табачные изделия с ароматизированными вкусами. Это касается не только сигарет, но и различных жидкостей и картриджей с жидкостями содержащих никотин.

Запрет введен из-за того, что подобная продукция может приучить детей и молодежь к курению, а также создает ложное представление о последствиях табакокурения.

Кроме ароматизированных табачных изделий введен запрет и на ту продукцию, в которых уровни выбросов никотина, смолы и монооксида углерода в дыме одной сигареты превышают 1 мг, 10 мг и 10 мг соответственно.

Нововведения также обязывают производителей заправочных контейнеров и жидкостей, содержащих никотин указывать на упаковке список всех ингредиентов в порядке уменьшения удельного веса. Кроме ингредиентов на упаковке обязательно должен быть указан уровень содержания никотина, а также его доза при однократном использовании продукции.

Кроме продукции законы затронули и базовое понятие «общественного места». Оно определяется как часть (части) любого здания, сооружения, которая доступна или открыта для населения свободно или по приглашению, или за плату, постоянно, периодически или время от времени, в том числе подъезды зданий и сооружений, а также подземные переходы, стадионы, паркинги.

Таким образом во всех перечисленных местах можно свободно курить, однако закон предусматривает возможность городским властям самостоятельное определять запретные для курения места.

Что еще изменили:

запрещена реклама, спонсорство и продажа до 21 возраста электронных сигарет, электронных устройств для курения, а также табака и его заменителей в интернете;

на упаковках электронных сигарет, жидкостей и сигаретах для нагрева должны быть размещены медицинские предупреждения об опасности продукции;

медицинские предупреждения на пачках теперь будут занимать 65% от площади с фотоизображениями последствий курения с обеих сторон (раньше было 50%).

Как ранее сообщали Власти, в Украине существенно подорожают сигареты и алкоголь.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

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