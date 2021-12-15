Заморозить «Северный поток-2″ и отключить SWIFT: Европарламент предупредил Россию о жестких санкциях

В Страсбурге Европарламент принял резолюцию, предполагающую введение масштабных и жестких санкций против России в случае ее вторжения в Украину.

Европарламент принял резолюцию "Ситуация на украинской границе и на оккупированных Россией территориях Украины"



Об этом сообщило Deutsche Welle. Резолюция называется «Ситуация на украинской границе и на оккупированных Россией территориях Украины» и обращена она к Европейскому Совету.

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Документ поддержали 548 евродепутатов, 69 проголосовали против. В нем прописан перечень ответных мер со стороны ЕС на возможную атаку России.

Персональные санкции

Под санкционные ограничения должны попасть российские военные, причастные к планированию вероятного вторжения в Украину, люди из ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина, а также члены их семей. Финансовые и физические активы попавших под санкции лиц должны быть заморожены, а им самим отказано во въезде на территорию стран Евросоюза.

Удар по финансовой системе

Евродепутаты призывают отключить Россию от платежной системы SWIFT и направить санкционные ограничения «на важные секторы российской экономики», что «нарушит финансирование разведывательных служб и армии РФ».

Ограничение путешествий

Кроме того, «в случае нападения России на Украину первым и безотлагательним действием ЕС должна быть отмена всех возможностей для путешествий и отмена безвизовых режима для владельцев российских дипломатических паспортов, за исключением аккредитованных дипломатов».

Уменьшение энергозависимости и “Северный поток-2”

Евросоюз также должен срочно начать принимать меры по уменьшению своей зависимости от российских энергоносителей и «проявить более ощутимую энергетическую солидарность с Украиной». Также депутаты призвали европейские институции и правительства стран-членов ЕСа сделать все возможное, чтобы «газопровод «Северный поток-2″ не был введен в эксплуатацию, независимо от того, соответствует ли он определенным пунктам положений Газовой директивы ЕС.

Никаких “красных линий”

В документе отмечено, что стягивание войск к украинской границе следует воспринимать как «элемент гибридной войны», которую Россия ведет против ЕС и «его единомышленников», целью которой является создание «хаоса и беспокойства».

При этом в резолюции подчеркнули, что выбор страной каких-либо альянсов не требует одобрения третьей стороны. Поэтому Европарламент назвал неправомерными попытки России «включить некоторые страны в свою «сферу влияния».

Как сообщали Власти, ведущие страны Европейского Союза – Германия, Франция, Италия и Испания – сопротивляются быстрой выработке конкретных санкций и мер сдерживания против России, если она вторгнется в Украину.

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Тэги: Европарламент, санкции, ес, Россия - страна агрессор