Бывший глава Главного управления разведки Василий Бурба уволился из Вооруженных сил Украины.

Бурба уволился с военной службы со второй попытки



Об этом сообщило LIGA.net. По словам разведчика, новый министр обороны Алексей Резников подписал рапорт 15 декабря.

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Бурба уточнил, что изначально подал рапорт об отставке еще в сентябре, когда министром обороны был Андрей Таран. На тот момент глава ГУР не согласился с позицией министра по поводу расследования депутатской ВСК срыва операции по вагнеровцам.

Но Таран не стал увольнять разведчика. поэтому после смены министра он написал еще один рапорт.

Напомним, Бурба был начальником Главного управления разведки Министерства обороны с 15 октября 2016 года по 5 августа 2020 года.

Как сообщали Власти, начальника Главного управления разведки Минобороны в 2016-20-м годах генерал-полковника Василия Бурбу уволили из-за его показаний следственной комиссии ВР по “вагнеровцам”.

Бурба заявил, что финальная часть сложной спецоперации по задержанию “вагнеровцев” была перенесена по указанию президента Украины Владимира Зеленского, которое озвучил делегированный им глава Офиса Андрей Ермак.

Кроме того, Бурба заявил о возможном наличии “крота” в верхушке украинской власти, который сливает информацию России.

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