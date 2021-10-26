Впервые за 40 лет британский истребитель сбил вражескую цель
Инцидент произошел во вторник, 14 декабря, возле военной базы сил коалиции в Сирии, недалеко от границы с Ираком.
Об этом сообщает BBC News.
Два самолета Typhoon FGR4, взлетевшие с авиабазы на Кипре, осуществляли дежурное патрулирование и заметили небольшой беспилотник. Пилоты уничтожили его, используя ракету класса «воздух-воздух» малой дальности.
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Министерство обороны Великобритании заявило, что беспилотник «представлял угрозу» для сил коалиции, ведущей борьбу с группировкой «Исламское государство» на юге Сирии. Какая именно группа управляла дроном, не сообщается.
Министр обороны Бен Уоллес сказал, что этот удар был «впечатляющей демонстрацией» способности Королевских ВВС уничтожать вражеские цели в воздухе.
Как отмечает BBC, это первый за 40 лет случай, когда британский самолет сбил вражеский объект – последний раз такое было во время Фолклендской войны.
Ранее Власти писали, что Великобритания подняла в небо истребители для перехвата российских бомбардировщиков.