Украина готова выполнять Минские соглашения, но есть условие, – Кулеба

Украина готова выполнить политическую часть Минских соглашений, если Россия выполнит пункты о восстановлении безопасности на Донбассе.

Кулеба подтвердил приверженность Украины Минским соглавшениям



Об этом сообщил в эфире программы “Право на власть” на 1+1 министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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Он отметил, что Россия должна выполнить договоренности Парижского саммита «Нормандской четверки», которые она игнорирует с 2019 года.

«Мы не отказываемся от Минских соглашений. Мы готовы двигаться путем исполнения этих пунктов, но все начинается с безопасности. И Россия должна начать с того сейчас, чтоб исполнить хотя бы договоренности Парижского саммита в 2019 году. Украина все это сделала и готова двигаться вперед. Россия должна начать хотя бы с малого — с безопасности», – сказал Кулеба.

Он также добавил, что пункты пропуска на Донбассе со стороны боевиков остаются закрытыми, а обмен пленными и прекращение огня Россия продолжает игнорировать.

Как сообщали Власти, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о необходимости заставить Украину выполнять минские договоренности.

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Тэги: Минские соглашения, Дмитрий кулеба