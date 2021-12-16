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Главная » Украина » Общество
12:57 17 Декабря 2021 Просмотров 3195   КомментариевКомментарии

Украинцы, получившие 1000 за вакцинацию, тут же ее тратили: что покупали

Первые украинцы, которые получили свою 1000 гривен за вакцинацию, бросились тратить их в книжных интернет-магазинах.

Люди бросились покупать книги

Об этом сообщил в Telegram министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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Украинцы, принявшие участие в бета-тестировании программы выплат за вакцинацию, 16 декабря уже начали получать на свои карты выплаты.

Многие из них тут же на них совершали покупки в книжных интернет-магазинах.

Некоторые из них не справлялись с нагрузкой и просто “ложились”.

«Участники бета-тестирования своей активностью «положили» уже несколько популярных книжных интернет-магазинов. Классный показатель того, что мы читающая нация!», – отметил Федоров.

Напомним, с января 2021 года люди старше 60 лет смогут потратить тысячу, полученную после полной вакцинации на приобретение лекарств.

С 13 декабря можно подавать заявки на выплату тысячи гривен за вакцинацию, получить средства можно будет с 19 декабря.

Власти подготовили инструкцию, как правильно подать заявку и быстро получить тысячу за вакцинацию

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Тэги: тысяча Зеленского
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