Нью-Йорк начал готовится к затоплению из-за изменений климата

Власти Нью-Йорка потратят $20 млрд на защиту мегаполиса от изменений климата.

Одним из первых мест в Нью-Йорке, которое рискует быть затопленным является Манхэттен



Об этом сообщает «Euronews».

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В самом большом городе в США уже начали подготовку к предстоящим климатическим изменениям. Властями Нью-Йорка был принят план, которы поможет предотвратить будущие потопы, вызванные изменением климата. На реализацию такого проекта планируется потратить около $20 млрд.

Одним из первых мест в Нью-Йорке, которое рискует быть затопленным является Манхэттен. Именно этот остров окажется первым под водой в случае подъема уровня моря. Только в районе побережья Ист-Сайда проживает 110 тысяч человек. На их защиту власти планируют потратить $1,45 млрд.

Проект включает в себя возведение 4 км стен, которые будут включать в себя приподнятые парковые зоны, защитные ограждения и шлюзы. По расчетам властей это поможет обезопасить остров не только от растущего уровня воды, но и от сильнейших штормов, которые прогнозируют ученые после изменениями климата.

Проект также предусматривает обновление подземных систем канализации и водоотводов. Из-за масштабного строительства тысячи деревьев придется пересаживать в другие места.

Нью-Йорк один из первых мегаполисов, который столкнется с повышением уровня моря из-за изменения климата. Береговая линия города составляет 836, из-за чего он крайне уязвим к повышению уровня воды.

По прогнозам ученых уже к 2050 году уровень воды в районе мегаполиса поднимется на 20-75 см, что потенциально может привести не только к затоплению острова Манхэттен, но и всего мегаполиса.

Как ранее сообщали Власти, планета станет более нестабильной по мере нагревания.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: США, Нью-Йорк, Глобальное потепление, затопление, Манхэттен