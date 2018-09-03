НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Общество
14:10 17 Декабря 2021 Просмотров 9   КомментариевКомментарии

Нью-Йорк начал готовится к затоплению из-за изменений климата

Власти Нью-Йорка потратят $20 млрд на защиту мегаполиса от изменений климата.

Одним из первых мест в Нью-Йорке, которое рискует быть затопленным является Манхэттен

Об этом сообщает «Euronews».

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

В самом большом городе в США уже начали подготовку к предстоящим климатическим изменениям. Властями Нью-Йорка был принят план, которы поможет предотвратить будущие потопы, вызванные изменением климата. На реализацию такого проекта планируется потратить около $20 млрд.

Одним из первых мест в Нью-Йорке, которое рискует быть затопленным является Манхэттен. Именно этот остров окажется первым под водой в случае подъема уровня моря. Только в районе побережья Ист-Сайда проживает 110 тысяч человек. На их защиту власти планируют потратить $1,45 млрд.

Проект включает в себя возведение 4 км стен, которые будут включать в себя приподнятые парковые зоны, защитные ограждения и шлюзы. По расчетам властей это поможет обезопасить остров не только от растущего уровня воды, но и от сильнейших штормов, которые прогнозируют ученые после изменениями климата.

Проект также предусматривает обновление подземных систем канализации и водоотводов. Из-за масштабного строительства тысячи деревьев придется пересаживать в другие места.

Нью-Йорк один из первых мегаполисов, который столкнется с повышением уровня моря из-за изменения климата. Береговая линия города составляет 836, из-за чего он крайне уязвим к повышению уровня воды.

По прогнозам ученых уже к 2050 году уровень воды в районе мегаполиса поднимется на 20-75 см, что потенциально может привести не только к затоплению острова Манхэттен, но и всего мегаполиса.

Как ранее сообщали Власти, планета станет более нестабильной по мере нагревания.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: США, Нью-Йорк, Глобальное потепление, затопление, Манхэттен
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
03.09.2018 17:05
Над Нью-Йорком был замечен силуэт огромного НЛО
ТОР
11.12.2017 15:52
В центре Нью-Йорка прогремел мощный взрыв
ТОР
22.09.2016 08:28
В Нью-Йорке снесли памятник Ленину
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Украинцы, получившие 1000 за вакцинацию, тут же ее тратили: что покупали

12:57 Украина

У журналиста украли велосипед, когда он брал интервью у начальника полиции Киева

15:00 Украина

В Австралии ветер сдул надувной замок: пятеро детей погибли

14:22 Мир

Под Киевом на ходу загорелась маршрутка с пассажирами. Видео

13:47 Украина

Под руководством белорусских спецслужб: мигранты снова штурмовали границу и ранили польских военных

13:28 Мир

В Харькове такси столкнулось с легковушкой: пассажиры вылетели из салона

12:54 Украина

В Украине исчезла «оранжевая» зона карантина

09:59 Украина

В Донецкой области депутат от “Слуги народа” выпрыгнул из окна на глазах у сына

07:12 Украина

Невероятно: земной космический корабль впервые «коснулся» Солнца. Видео

21:36 Мир

Ученые доказали бессилие двух популярных вакцин против “Омикрона”

19:09 Мир

Названы четыре страны Евросоюза, которые тормозят санкции против России

15:09 Мир

Новости | NetGameSlots.com