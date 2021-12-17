На летнее не вернемся: Рада в ближайшее время может отменить перевод часов

Законопроект, предлагающий отменить сезонный перевод часов каждые полгода и закрепляющий окончательно в Украине зимнее время, готов к рассмотрению в Верховной Раде.

Стефанчук пообещал рассмотреть в зале свой законопроект об отмене летнего времени



Об этом сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук во время итоговой пресс-конференции.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

«Что касается законопроекта об исчислении времени, это для меня уже такая история, когда все понимают: это крайне необходимо”, – сказал Стефанчук

Он уточнил, что соответствующий законопроект уже прошел рассмотрение в комитете и готов к внесению в зал для голосований.

“Поэтому я всё-таки думаю, что поскольку мы уже перешли на зимнее время, то, возможно, этот вопрос и встанет снова в ближайшее время и мы будем его обсуждать”, – сказал спикер.

Напомним, автором законопроекта является сам Стефанчук.

В пояснительной записке он указал, что адаптация к смене времени раз в полгода плохо сказывается на здоровье людей.

«Такой «сезонный временной скачок» приводит к изменению биологических ритмов и негативным образом отражается на общем состоянии человека, как физиологическом, так и психологическом. После перевода часовых стрелок у граждан ухудшается самочувствие, снижается работоспособность, наблюдается значительное обострение хронических заболеваний», – сказано в записке.

Как сообщали Власти, на внеочередном заседании 19 марта законопроект Стефанчука № 4201 во втором чтении поддержали 212 депутатов из 226 необходимых. Его отправили на доработку.

Немного об авторе Борис Бондарь: Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

Тэги: Верховная Рада, Руслан Стефанчук