Путин еще не принял решение о вторжении в Украину – Белый дом

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что президент России Владимир Путин еще не принял решение о вторжении в Украину.

Об этом сообщило Reuters. Салливан также подчеркнул, что Путин сосредоточил десятки тысяч военнослужащих на границе с Украиной.

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«Текущая оценка правительства США такова, что он еще не принял решения, поэтому никаких изменений с прошлой недели в этом отношении нет», – сказал он.

Представитель Белого дома добавил, что анализ, который представила разведка, указывает на то, что российское правительство серьезно рассматривает вариант вторжения и и тщательно провело оперативное планирование военных учений возле украинских границ.

При этом, по словам Салливана, Соединенные Штаты готовы к диалогу с Россией по поводу ее требований безопасности.

«Мы собираемся обсудить наши опасения», – сказал он.

Как сообщали Власти, Белый дом заявил, что не будет вести переговоры с Россией о европейской безопасности без европейских союзников и не пойдет на компромисс по ключевым принципам.

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Тэги: Россия, США