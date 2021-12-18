Как отличить «Омикрон» от обычной простуды: названы пять симптомов

Симптомы коронавирусной болезни, вызванной штаммом “Омикрон”, отличаются от других вариантов и описываются как “легкие”. Поэтому важно знать, человек простужен или болен COVID-19.

Названы пять основных симптомов варианта "Омикрон"



Об этом пишет The Mirror. По данным ВОЗ симптомы «Омикрона» могут проявиться от 3 до 14 дней после заражения. В среднем же это занимает пять-шесть дней.

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Как и другие варианты, по данным ВОЗ, симптомы «Омикрона» могут проявиться от 3 до 14 дней после заражения. В среднем это занимает пять-шесть дней.

Некоторые люди могут перенести недуг бессимптомно, но они могут заразить других в течение примерно 10 дней после заражения. Поэтому людей просят изолироваться, если тест на COVID-19 дал положительный результат, а симптомы не проявляются.

Предварительные данные показывают, что симптомы «Омикрона» отличаются от других штаммов и некоторые характерны только для этой мутации.

По данным NHS, традиционными симптомами COVID-19 являются высокая температура, постоянный кашель и потеря/изменение обоняния или вкуса.

Однако существует пять симптомов, которые были идентифицированы как признаки «Омикрона»:

зуд в горле,

сухой кашель,

постоянная усталость,

мышечные боли,

а иногда даже ночная потливость.

Доктор Анжелик Кутзи, глава Южно-Африканской медицинской ассоциации, также добавила, что некоторые пациенты с «Омикроном», могут страдать от головной боли.

По ее словам, все симптомы проявляются более интенсивно среди непривитых людей, чем у тех, кто вакцинирован.

Как сообщали Власти, ранее считалось, что три основных симптома COVID-19 – кашель, высокая температура и потеря вкуса или обоняния. У нового штамма – два новых.

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Тэги: covid-19, Омикрон