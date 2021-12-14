Россия продолжает стягивать войска к границе с Украиной – разведка США

В последние дни Россия продолжала наращивать новые войска у границы с Украиной, несмотря на призыв президента США Джо Байдена своему российскому коллеге Владимиру Путину снизить напряженность.

Об этом сообщило CNN со ссылкой на источники в разведке. По их данным, в последние дни в приграничные районы было направлено значительное количество российских воинских частей.

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Также отмечается, что Россия начала использовать коммерческую воздушную и железнодорожную инфраструктуру для обеспечения военных потребностей.

По последним оценкам американской разведки, на границе с Украиной и вокруг нее развернуто более 50 батальонных тактических групп, и еще шесть находятся в пути.

Эти группы, которые обычно могут включать до 900 человек каждая, представляют собой весьма диверсифицированные и достаточно самодостаточные боевые единицы с комбинацией войск, артиллерии, противотанкового вооружения.

Батальонно-тактические группы играли ведущую роль в военной деятельности России в Украине в 2014 году.

Как сообщали Власти, Москва обнародовала проекта Договора между Россией и США о гарантиях безопасности, а также Соглашение о мерах по обеспечению безопасности РФ и государств-членов НАТО.

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