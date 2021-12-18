Готовимся к всемирному потопу: ледник Судного дня начал разрушаться

120-километровый ледник в Антарктиде продолжает таять, тем самым увеличивая уровень мирового океана.

Нестабильность в относительно стабильном TEIS приведет к ускорению таянию всего ледника Туэйтса



Об этом сообщается в очередном исследовании на тему глобального потепления.

Ученые продолжают напоминать человечеству о глобальном потеплении и последствии климатических изменений. Группа исследователей обнародовали новые данные о таянии гигантского ледника в Антарктиде.

120-километровый ледник Туэйтс продолжает стремительно таять. Ледник ответственен за 4% от всего текущего повышения уровня воды в мировом океане. Ученые предупреждают, что ситуация станет хуже, а таяние гигантского ледника в будущем только ускорится.

«Туэйтс – самый широкий ледник в мире. За последние 30 лет скорость оттока воды в нем увеличилась вдвое, и ледник в целом содержит достаточно воды, чтобы поднять уровень моря более чем на 0,6 метра. Если же в этот процесс будут втянуты окружающие ледники, то это может привести к еще большему повышению уровня моря – до трех метров», – рассказывает один из главных исследователей ледника Туэйтса из США Тедд Скамбос.

Ввиду своего размера ледник состоит из нескольких структур, самой важной из которых является восточный шельфовый ледник (TEIS). Эта часть ледника удерживает вместе примерно треть массы всего ледника. По сути TEIS представляет собой плавающую массу люда, однако благодаря тому, что структура прижата к подводной горе TEIS относительно стабилен и даже замедляет скорость, с которой лед всего ледника уходит в океан.

Таким образом, нестабильность в относительно стабильном TEIS приведет к ускорению таянию всего ледника Туэйтса, чего крайне опасаются ученые.

Исследователи уже обнаружили под шельфовой частью ледника длинные каналы, которые позволяют воде легче течь и ускорять таяние льда.

Это было подтверждено спутниковыми снимками, которые представили на ежегодном собрании Американского геофизического союза.

На фотографиях обнаружили сразу несколько трещин, проходящих через весь TEIS и направляющиеся в центр ледника Туэйтса. Как только разломы достигнут центра, это приведет к образованию новых трещин, которые в конечном итоге обрушат всю шельфовую часть ледника.

Скорость образования трещин – более 2 км в год. По прогнозам ученых обрушение TEIS произойдет в течение всего пяти лет.

Как ранее сообщали Власти, какой будет Украина в ближайшие 50 лет: прогноз климатолога.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Глобальное потепление, ледник, антрактида