ЕС не готов принимать еще одного члена в союз после недавнего расширения.

ЕС не готов принимать ее "из-за усталости"



Об этом заявил замминистра иностранных дел Латвии Анджей Вилумсонс в интервью «Liga.net».

Так, по его словам, несмотря на то, что Украина показывает определенные успехи в реформировании некоторых сфер страны, ЕС не готов принимать ее «из-за усталости» после недавнего расширения списка участников союза.

«Вы делаете хороший прогресс по всем реформам, но есть общая усталость, особенно в ЕС, в плане принятия нового члена после крупных раундов расширения», – ответил он на вопрос о возможном членстве Украины в Евросоюзе и НАТО.

Тем не менее в правительстве считают, Украина заслуживает место как в ЕС, так и в НАТО. В частности, в сентябре Зеленский заявил «Украина не может чувствовать себя в ЕС и в НАТО как в гостях. Мы хотим быть своими».

Как ранее сообщали Власти, Президент Майя Санду в интервью Reuters сказала, что Молдова стремится присоединиться к ЕС. И другие страны должны уважать этот выбор.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

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