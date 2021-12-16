Россия не хочет обсуждать договор о безопасности с другими сторонами, кроме США
Кремль не видит необходимости привлекать к переговорам о гарантиях безопасности другие страны.
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков изданию «ТАСС».
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Так, по его словам, Россия хочет проводить переговоры о гарантиях безопасности только на двухсторонней основе. Более того, Рябков считает, что привлечение кого-либо другого к данным переговорам не только не имеет смысла, но и затруднит заключение договоренностей из-за лишнего «словоблудия».
«Мы предлагаем переговоры на двусторонней основе с США. Если вовлекать в них другие страны, мы просто утопим это все в прениях и словоблудии», — заявил замминистра иностранных дел РФ.
Кроме того, Рябков выразил надежду, что правительство США понимают всю сложность ситуации и примут все меры для ее решения.
«Надеюсь, что американцы не недооценивают то, насколько все изменилось, — и не в лучшую сторону. И пока, к сожалению, нет признаков, что они готовы отрешиться от собственных шаблонов», — отметил Рябков.
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