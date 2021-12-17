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08:30 19 Декабря 2021 Просмотров 39   КомментариевКомментарии

Дефицит угля: Луганскую ТЭС переведут на газ

Луганскую теплоэлектростанцию временно переведут с угля на газ.

Луганская ТЭС

Об этом сообщает министерство энергетики Украины.

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Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняла решение перевести Луганскую ТЭС на газ.

Такое решение было принято из-за отсутствия возможности обеспечивать теплоэлектростанцию углем. Причиной этому стало блокировка поставок угля Россией.

«Использование в качестве топлива природного газа и будет применяться только на период возможного отсутствия в достаточных объемах запасов угля на складах из-за действий Российской Федерации», — отмечается в сообщении Минэнерго.

В министерстве также отметили, что перевод других ТЭС на уголь в данный момент не рассматривается.

Как ранее сообщали Власти, СБУ предупредила Кабмин о возможном коллапсе в стране из-за нехватки угля.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: уголь, Луганская ТЭС, дефицит угля
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