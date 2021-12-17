Дефицит угля: Луганскую ТЭС переведут на газ
Луганскую теплоэлектростанцию временно переведут с угля на газ.
Об этом сообщает министерство энергетики Украины.
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Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняла решение перевести Луганскую ТЭС на газ.
Такое решение было принято из-за отсутствия возможности обеспечивать теплоэлектростанцию углем. Причиной этому стало блокировка поставок угля Россией.
«Использование в качестве топлива природного газа и будет применяться только на период возможного отсутствия в достаточных объемах запасов угля на складах из-за действий Российской Федерации», — отмечается в сообщении Минэнерго.
В министерстве также отметили, что перевод других ТЭС на уголь в данный момент не рассматривается.
Как ранее сообщали Власти, СБУ предупредила Кабмин о возможном коллапсе в стране из-за нехватки угля.