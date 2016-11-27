Украинский боксер Беринчик в шестой раз защитил чемпионский титул

В Броварах Денис Беринчик победил россиянина Ису Чаниева и защитил титул WBO International в легком весе.

Судьи единогласным решением отдали победу украинцу.



Боксеры устроили в ринге настоящее побоище. Уже в стартовых раундах Беринчику разбили нос, который кровоточил до конца боя. Бойцы неоднократно шли в размен ударами, забывая о защите.

Определить сильнейшего в бою не удалось: соперники боксировали 12 раундов. И судьи единогласным решением отдали победу украинцу.

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Беринчик завоевал пояс WBO International в 2018 году. Это была его шестая защита.

А вот Иса Чаниев в 2019 году дрался с Ричардом Комми за чемпионский титул по версии IBF. И проиграл нокаутом во втором раунде. Выиграй тогда Чаниев, он бы дрался с Ломаченко, а не с Беринчиком.

Ранее Власти писали, что украинский боксер Артем Далакян защитил титул чемпиона мира по версии WBA.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: бокс, чемпион, Денис Беринчик