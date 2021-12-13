В храме сикхов в Индии убили человека за попытку дотронутся до священного меча

Полиция города Амритсар сообщает, что мужчина, подозреваемый в попытке совершения «кощунственного акта», был забит до смерти.

Золотой храм в Пенджабе - главная святыня сикхов.



Об этом передает BBC News.

Инцидент произошел во время молебна в Золотом храме в субботу, 18 декабря, около 17:45 по местному времени.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Молодой мужчина 20-25 лет якобы ворвался во внутреннее святилище, где хранится священная книга сикхизма – «Гуру Грантх Сахиб». Затем он попытался прикоснуться к церемониальному мечу, помещенному рядом с книгой, но был схвачен охраной и прихожанами.

Потасовка произошла была заснята камерой. Но непонятно, что произошло дальше. Полиция сообщила, что когда правоохранители прибыли на место происшествия, мужчина был уже мертвым.

Ведется расследование.

Чаранджит Сингх Чанни, главный министр штата Пенджаб, заявил, что приказал полиции найти «реальных заговорщиков, стоящих за этим подлым актом».

Как ранее писали Власти, социальная сеть Facebook оказалась инструментом разжигания религиозной вражды и ненависти в Индии.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: Индия, сикхи, кощунство