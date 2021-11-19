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Главная » Украина » Общество
17:17 19 Декабря 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Мы вводим новые тренды: Тищенко предложил переименовать котлету по-киевски

Народный депутат от фракции «Слуга народа» Николай Тищенко заявил, что традиционную котлету по-киевски нужно называть митболом.

Тищенко назвал себя молодежью, которая диктует новые тренды

Свое очередное предложение он озвучил в эфире телеканала “Наш”.

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На катке возле офиса президента Тищенко предложил журналистам попробовать блюда, в приготовлении которых сам участвовал. Один из них поинтересовался, нет ли среди блюд котлет.

Нардеп поправил его заявив, что вместо котлет теперь должны быть митболы по-киевски.

Он также причислил себя к молодежи, которая должна “диктовать новые тренды”.

«По-украински — это митбол. Это мы вводим новые тренды. Мы молодежь. А молодежь всегда на передовой. И мы должны, как самая искренняя и мощная молодежь, диктовать новые тренды», – сказал Тищенко.

Как сообщали Власти, депутат от «Слуги народа» Николай Тищенко заявил, что не заметил роста цен на основные продукты в Украине, хотя покупает их на самом дорогом рынке страны.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Николай Тищенко
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