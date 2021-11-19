Мы вводим новые тренды: Тищенко предложил переименовать котлету по-киевски
Народный депутат от фракции «Слуга народа» Николай Тищенко заявил, что традиционную котлету по-киевски нужно называть митболом.
Свое очередное предложение он озвучил в эфире телеканала “Наш”.
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На катке возле офиса президента Тищенко предложил журналистам попробовать блюда, в приготовлении которых сам участвовал. Один из них поинтересовался, нет ли среди блюд котлет.
Нардеп поправил его заявив, что вместо котлет теперь должны быть митболы по-киевски.
Он также причислил себя к молодежи, которая должна “диктовать новые тренды”.
«По-украински — это митбол. Это мы вводим новые тренды. Мы молодежь. А молодежь всегда на передовой. И мы должны, как самая искренняя и мощная молодежь, диктовать новые тренды», – сказал Тищенко.
Как сообщали Власти, депутат от «Слуги народа» Николай Тищенко заявил, что не заметил роста цен на основные продукты в Украине, хотя покупает их на самом дорогом рынке страны.