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Главная » Мир » Религия
18:10 19 Декабря 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Испании расследуют массовые случаи педофилии в католической церкви

Под подозрение попали около 250 служителей церкви в стране. Журналисты проводили свое расследованием в течение трех лет.

Общее число жертв священников-педофилов насчитывает в Испании, как минимум, 1237 человек.

Об этом пишет El Pais.

Результаты расследования – 385-страничный документ – журналисты El Pais передали папе Франциску 2 декабря во время его поездки в Грецию.

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На этой неделе газета также представила свое расследование главе Испанской епископальной конференции кардиналу Хуану Хосе Омелле. Тот немедленно передал его в церковный суд Барселоны, где оно было зарегистрировано, чтобы можно было начать официальное расследование.

Общее число жертв насчитывает, как минимум, 1237 человек. Но, согласно собранным свидетельствам, пострадавших могут быть тысячи, пишет издание.

Самый первый случай в расследовании журналистов датируется 1943 годом, а самый последний – 2018-м.

Ранее Власти писали, что в католической церкви Франции выявили около трех тысяч педофилов.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: Испания, педофилы, католическая церковь
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