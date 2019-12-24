В Мариуполе упала главная городская елка. Видео
В Мариуполе на Театральной площади вечером 19 декабря из-за сильного ветра упала главная городская елка.
Об этом сообщил Telegram горсовета. Инцидент произошел, когда вокруг переливающейся гирляндами новогодней красавицы гуляли десятки местных жителей. К счастью, никто не пострадал.
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В горсовете пообещали восстановить елку в ближайшее время.
“Подрядная организация в ближайшее время усилит конструкцию. Вскоре снова главная елка засияет новогодними огнями», – сказано в сообщении.
Чиновники также заверили, что ярмарка, каток и резиденция Святого Николая продолжат работу.
Как сообщали Власти, в Кривом Роге старушка сожгла огромную елку перед горсоветом.