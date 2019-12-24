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06:20 20 Декабря 2021 Просмотров 80   КомментариевКомментарии

В Мариуполе упала главная городская елка. Видео

В Мариуполе на Театральной площади вечером 19 декабря из-за сильного ветра упала главная городская елка.

Елка сложилась вдвое

Об этом сообщил Telegram горсовета.  Инцидент произошел, когда вокруг переливающейся гирляндами новогодней красавицы гуляли десятки местных жителей. К счастью, никто не пострадал.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

В горсовете пообещали восстановить елку в ближайшее время.

“Подрядная организация в ближайшее время усилит конструкцию. Вскоре снова главная елка засияет новогодними огнями», – сказано в сообщении.

Чиновники также заверили, что ярмарка, каток и резиденция Святого Николая продолжат работу.

Как сообщали Власти, в Кривом Роге старушка сожгла огромную елку перед горсоветом.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Мариуполь, Новый год, елка
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