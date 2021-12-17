Литва заявила о готовности передать Украине летальное оружие
Министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что его страна готова поделиться с Украиной летальным оружием на фоне возможной российской агрессии.
Об этом сообщило издание LRT. Чиновник озвучил свое заявление на на совместной пресс-конференции с министром обороны Германии Кристин Ламбрехт в литовской Рукле.
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«Необходимо всячески поддержать Украину, и Литва к этому готова, включая передачу Украине летального оружия», – сказал Анушаускас.
Он не уточнил, о каком именно оружии идет речь.
«Я не буду сейчас отвечать прямо, это вопрос многостороннего соглашения, потому что вовлечены несколько государств, не только донор и получатель вооружений, но также производитель и поставщик», – пояснил министр.
Как сообщали Власти, Ангела Меркель, будучи еще канцлером Германии, лично блокировала поставки оружия через структуры НАТО, которое Украина купила и оплатила.