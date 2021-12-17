Литва заявила о готовности передать Украине летальное оружие

Министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что его страна готова поделиться с Украиной летальным оружием на фоне возможной российской агрессии.

Арвидас Анушаускас сделал заявление на пресс-конференции с министром обороны Германии



Об этом сообщило издание LRT. Чиновник озвучил свое заявление на на совместной пресс-конференции с министром обороны Германии Кристин Ламбрехт в литовской Рукле.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

«Необходимо всячески поддержать Украину, и Литва к этому готова, включая передачу Украине летального оружия», – сказал Анушаускас.

Он не уточнил, о каком именно оружии идет речь.

«Я не буду сейчас отвечать прямо, это вопрос многостороннего соглашения, потому что вовлечены несколько государств, не только донор и получатель вооружений, но также производитель и поставщик», – пояснил министр.

Как сообщали Власти, Ангела Меркель, будучи еще канцлером Германии, лично блокировала поставки оружия через структуры НАТО, которое Украина купила и оплатила.

Немного об авторе Борис Бондарь: Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

Тэги: оружие, Литва