У Байдена есть четыре недели, чтобы спасти Украину, – CNN

Глава Белого дома опасается повторения ошибок 2014 года, когда США и Европа были застигнуты врасплох аннексией Крыма Россией.

Джо Байден приказал своей команде использовать все возможные инструменты, чтобы попытаться сдержать президента России.



Об этом сообщает CNN ссылкой на высокопоставленного чиновника в правительстве США.

Когда осенью 2021 года разведка США впервые обнаружила, что Россия концентрирует войска на границе с Украиной, президент Джо Байден приказал своей администрации действовать быстро.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

«То, что мы делаем, очень просчитано, – сказал источник агентства. – Но у нас есть только четыре недели, чтобы это осуществить».

По словам источника, Байден приказал своей команде использовать все возможные инструменты, чтобы попытаться сдержать президента России.

Разведывательные службы США подверглось критике в 2014 году, когда Байден был вице-президентом, за то, что не смогли предсказать вторжение России в Крым. Став президентом, Байден хочет «сделать все по-другому».

«Санкции, которые мы ввели в отношении России в 2014 году, были в значительной степени направлены на сдерживание среднесрочного и долгосрочного развития конкретных российских государственных компаний путем ограничения их доступа к рынкам капитала и технологиям США», – сказал чиновник из Белого дома.

Но санкции, рассматриваемые сейчас, будут, по его словам, «ошеломляющими» – они «приведут к значительным издержкам для российской экономики и финансовой системы».

Ранее Власти писали, что президент Байден подготовил предложения по сдерживанию Путина и отверг его «красные линии».

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: Украина, Джо Байден, российское вторжение