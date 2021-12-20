Багато світових запасів мінеральної сировини зменшуються, а деякі взагалі є критичними.

Багато світових запасів мінеральної сировини зменшуються, а деякі взагалі є критичними. Але для деяких країн це унікальний шанс відновити свою економіку і диктувати іншим урядам свої умови. Експерти стверджують, що за нинішніх темпів споживання нафти та мінеральної сировини запасів вистачить лише до 2050 року.

На мінеральну сировину припадає 19% від усього експорту сировинних матеріалів. Це практично незамінний ресурс. До речі, Дмитро Кащук про золоті Надра активно каже протягом останніх років. Це експерт у галузі надрокористування, який стверджує про критичну ситуацію у відповідній галузі. Але перспективи є і Кащук Дмитро про них розповість.

Перспективи для України

На даний момент в Україні є 117 корисних копалин. Надра нашої країни становлять 5% від усіх світових запасів. Вуглецю немає як у деяких країнах, але за багатьма показниками Україна випереджає США, Німеччину, Францію та навіть Індію.

Запаси бурштину величезні і за цим показником доводиться поступитися тільки Росії. Незважаючи на те, що Кащук Дмитро про критині надра постійно говорить, уряд поки що не надав стратегії користування критичними надрами. Відсутня методологія як така, що призводить до наявних проблем у галузі заготівлі сировинних матеріалів.

Критичні надра

Стратегічні важливі надра були встановлені законом в далекому 1997 році. До цього списку потрапляє:

нафта;

кам’яне вугілля;

мідь;

свинець та цинк;

нікель;

природний газ та багато іншого.

Після окупації Донбасу та Криму до списку критичних надр також варто додати антрацитову сталь та вапняк. Забезпечення необхідними ресурсами робить економіку стабільною, гарантуючи страховку від глобальної кризи. Примітно, що про це говорить лише Дмитро Кащук, адже він фахівець і бачить ситуацію на ринку.

Україні необхідно підготувати стратегічний план, спрямований на зміну списку критичних надр із можливістю підшукати для них заміну. Статус «сировинної держави» також слід змінити. Високі технології на даний момент стають ефективнішим напрямком для розвитку.

Актуальні пропозиції та методики

Громадська організація «Наука. Розвідка. Видобування» пропонує кілька механізмів для вирішення наявних проблем. Насамперед необхідно провести аудит ділянок з видобутку критичних надр. Після цього створити базу стратегічних надр, які допоможуть задовольнити запити України та гарантувати відповідність поточної кон’юнктури світового ринку.