Назван новый нетипичный симптом “Омикрона”

Исследователи выявили симптом, который характерен только для штамма «Омикрон».

Среди характерных для



Об этом сообщает «Тhe Guardian».

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Ученые со всего мира продолжают исследовать новый штамм коронавируса «Омикрон».

Вирусологи сходятся во мнении, что симптомы нового штамма крайне схожи с симптомами штамма «Дельта», однако продолжают находить новые, которые характерны только для штамма «Омикрон».

Среди таких симптомов ученые выделили так называемый «мозговой туман». Для него характерны чувства растерянности, забывчивости, отсутствия внимания и ясности разума.

Как раньше сообщали Власти, министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах, бывший профессор эпидемиологии, ожидает, что новый штамм коронавируса спровоцирует пятую волну пандемии.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Ученые, симптомы, Омикрон