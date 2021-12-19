Назван новый нетипичный симптом “Омикрона”
Исследователи выявили симптом, который характерен только для штамма «Омикрон».
Об этом сообщает «Тhe Guardian».
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
Ученые со всего мира продолжают исследовать новый штамм коронавируса «Омикрон».
Вирусологи сходятся во мнении, что симптомы нового штамма крайне схожи с симптомами штамма «Дельта», однако продолжают находить новые, которые характерны только для штамма «Омикрон».
Среди таких симптомов ученые выделили так называемый «мозговой туман». Для него характерны чувства растерянности, забывчивости, отсутствия внимания и ясности разума.
Как раньше сообщали Власти, министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах, бывший профессор эпидемиологии, ожидает, что новый штамм коронавируса спровоцирует пятую волну пандемии.