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13:52 20 Декабря 2021 Просмотров 83   КомментариевКомментарии

Назван новый нетипичный симптом “Омикрона”

Исследователи выявили симптом, который характерен только для штамма «Омикрон».

Среди характерных для

Об этом сообщает «Тhe Guardian».

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Ученые со всего мира продолжают исследовать новый штамм коронавируса «Омикрон».

Вирусологи сходятся во мнении, что симптомы нового штамма крайне схожи с симптомами штамма «Дельта», однако продолжают находить новые, которые характерны только для штамма «Омикрон».

Среди таких симптомов ученые выделили так называемый «мозговой туман». Для него характерны чувства растерянности, забывчивости, отсутствия внимания и ясности разума.

Как раньше сообщали Власти, министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах, бывший профессор эпидемиологии, ожидает, что новый штамм коронавируса спровоцирует пятую волну пандемии.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Ученые, симптомы, Омикрон
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