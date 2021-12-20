В России озвучили военный ответ на действия НАТО

Россия держит на контроле проход военных кораблей НАТО и полеты самолетов альянса вдоль своих границ и готова в любой момент применить оружие.

В России напомнили о реакциин на британский эсминец Defender



Так возможный военный ответ России на действия НАТО назвал Ленте.ру военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин.

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Он привел в пример события июня 2021 года, когда британский эсминец Defender якобы зашел в территориальные воды РФ, когда российские военные открыли предупредительный огонь и выполнили бомбометание по курсу корабля.

По словам эксперта, если бы судно не покинуло воды россии, то военные открыли бы огонь по самому эсминцу.

«Как когда-то сказал президент Путин, если мы потопим их корабль, то третья мировая война не начнется. И мы это хорошо понимаем: если они нарушат наши границы, то будет такая реакция», — сказал Литовкин.

Как сообщали Власти, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что России срочно нужен ответ США на предложения по гарантиям безопасности.

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Тэги: Россия, НАТО