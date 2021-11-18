Порошенко объявили подозрение в госизмене

Пятому украинскому президенту Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене.

Подозрение Порошенко вручат по возвращению в Украину



Об этом в понедельник, 20 декабря, сообщил бывший секретарь СНБО Александр Турчинов.

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Подозрение касается поставок угля из временно оккупированных территорий.

«Речь идет об обеспечении Украины углем в условиях военного противостояния 2014-2015 годов. Ситуация была сверхсложной, было военное обострение. В этих условиях тогдашнее руководство страны смогло обеспечить энергетическую безопасность страны», – пояснил Турчинов.

По его словам, новое подозрение отказывалась подписывать генеральный прокурор Ирина Венедиктова, вместо нее это сделал ее заместитель Алексей Симоненко.

Турчинов также назвал новое дело сфабрикованным по прямому указанию действующего президента Владимира Зеленского.

Поскольку Порошенко сейчас находится за границей, подозрение ему вручат после возвращения в Украину.

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Тэги: Петр Порошенко, госизмена, ГБР