Папа Римский выругался в сети

Это пока самое резкое высказывание Папы Римского: обсуждали тему домашнего насилия.

Папа Франциск сказал, что число женщин, подвергающихся насилию дома, «очень велико»



Папа Франциск сказал, что мужчины, совершающие насилие в отношении женщин, занимаются чем-то «почти сатанинским». Он сделал этот комментарий – один из самых резких выражений, которые он использовал для осуждения такого насилия, – во время передачи в воскресенье вечером, 19 декабря, в итальянской сети TG5, в которой он разговаривал с тремя женщинами и мужчиной, все с трудным жизненным опытом, пишет The Guardian.

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«Число женщин, которые подвергаются избиениям и жестокому обращению в своих домах, даже со стороны их мужей, очень и очень велико», – сказал он, отвечая на вопрос женщины по имени Джованна, ставшей жертвой домашнего насилия.

Папа Франциск сказал, что Европа не учла уроки истории не учла уроки истории во время своего воскресного обращения к людям в миграционном лагере. «Проблема в том, что для меня это почти сатанинское явление, потому что оно использует человека, который не может защитить себя, который может только [попытаться] заблокировать удары». «Это унизительно. Очень унизительно», – сказал он.

Джованна сказала, что у нее было четверо детей, о которых нужно было заботиться после того, как они сбежали из дома с насилием. «Я вижу в тебе достоинство, потому что, если бы у тебя не было достоинства, тебя бы здесь не было», – сказал он Джованне.

Обращаясь к другим примерам человеческих страданий, он слушал, как бездомная женщина рассказывала о жизни на улице и о мужчине, пытающемся встать на ноги после 25 лет тюрьмы.

С тех пор, как почти два года назад началась пандемия Covid-19, Папа несколько раз высказывался против домашнего насилия, которое усилилось во многих странах после того, как из-за карантина многие женщины оказались в ловушке со своими обидчиками.

По данным полиции, опубликованным в прошлом месяце, в Италии ежедневно происходит около 90 случаев насилия в отношении женщин, и что 62% составляют случаи домашнего насилия. Папа сказал, что женщины, подвергшиеся избиениям и жестокому обращению, не утратили своего достоинства.

Франциск организовал службы в районе Ватикана, чтобы обеспечить бездомным медицинскую помощь, купание и стрижку для бездомных в Риме. В 2020 году, когда палаццо недалеко от площади Святого Петра, которое когда-то было монастырем, освободилось, он приказал превратить его в приют для бездомных, отвергнув предложения превратить его в роскошный отель.

Ранее Власти писали, как Папа Римский высказался, что похоть— не самый страшный грех и есть вещи и похуже.

Немного об авторе Анастасия Гузенко: Начинающий журналист с большими амбициями. Разбираюсь во всех актуальных трендах Тик-Тока, узнаю по фото любую инста-селебрити. Здоровый образ жизни, созерцание и создание контента - это все про меня.

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