Мать двоих детей вышла замуж за дерево: два года брака наполнили ее счастьем

37-летняя Кейт Каннингем сделала это не шутки ради, а в знак протеста против планов строительства дороги через местный парк в пригороде Ливерпуля.

Кейт приготовила своему избраннику - дереву бузины - рождественский подарок.



Об этом пишет Mirror.

Кейт – бывшая помощница учителя, мать двоих детей. Она является известной эко-активисткой и всегда выступала в защиту природы.

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Ее «бракосочетание» с деревом бузины прошла два года назад. Но Кейт заявляет, что ее «брак» все еще крепок, а грядущее Рождество они с «мужем» проведут вместе.

«Сейчас наше третье совместное Рождество, так что изготовление украшений уже похоже на традицию», – говорит она.

Кейт приготовила своему «мужу» венок из падуба, плюща, сосны и красных зимних ягод, а также украсила дерево гирляндами и шариками.

Кейт Каннингем, сменив фамилию на Элдер (elder по-английски «бузина»), теперь и рождественские открытки подписывает: «мистер и миссис Элдер».

Но ее союз с деревом не вполне моногамный, отмечает издание – ведь у Кейт есть парень. Однако Кейт говорит, что этот «брак» изменил ее жизнь к лучшему, а ее парень не возражает против третьего участника их отношений. Он даже приходит вместе с ней к дереву, не обращая внимания на то, как она обнимает и целует своего «мужа».

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Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: Великобритания, дерево, замужество