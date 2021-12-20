Украина продолжает болеть: за сутки более 6 тысяч новых случаев COVID-19

За минувшие сутки по состоянию на утро 21 декабря в Украине зафиксировали 6029 новых случаев COVID-19, умерли от болезни 346 человек.

За сутки в Украине подтвердили 6029 новых случаев COVID-19



Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава. Среди заболевших 180 медиков и 390 детей.

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Госпитализировали за сутки 1061 заболевшего.

Больше всего новых заражений подтвердили в Киеве – 1496, Полтавской области -602, Донецкой – 413 и Запорожской – 344.

Количество новых случаев COVID-19 за сутки по регионам:

г. Киев – 1496;

Винницкая область – 147;

Волынская область – 279;

Днепропетровская область – 118;

Донецкая область – 413;

Житомирская область – 39;

Закарпатская область – 282;

Запорожская область – 344;

Ивано-Франковская область – 80;

Киевская область – 275;

Кировоградская область – 52;

Луганская область – 108;

Львовская область – 197;

Николаевская область – 165;

Одесская область – 142;

Полтавская область – 602;

Ривненская область – 183;

Сумская область – 122;

Тернопольская область – 84;

Харьковская область – 155;

Херсонская область – 32;

Хмельницкая область – 236;

Черкасская область – 266;

Черновицкая область – 101;

Черниговская область – 111.

Как сообщали Власти, в Украине осталось только две области, которые не соответствуют критериям выхода из «красной» зоны эпидопасности – Волынская и Запорожская.

Немного об авторе Борис Бондарь: Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

Тэги: covid-19