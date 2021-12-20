Украина продолжает болеть: за сутки более 6 тысяч новых случаев COVID-19
За минувшие сутки по состоянию на утро 21 декабря в Украине зафиксировали 6029 новых случаев COVID-19, умерли от болезни 346 человек.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава. Среди заболевших 180 медиков и 390 детей.
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Госпитализировали за сутки 1061 заболевшего.
Больше всего новых заражений подтвердили в Киеве – 1496, Полтавской области -602, Донецкой – 413 и Запорожской – 344.
Количество новых случаев COVID-19 за сутки по регионам:
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г. Киев – 1496;
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Винницкая область – 147;
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Волынская область – 279;
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Днепропетровская область – 118;
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Донецкая область – 413;
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Житомирская область – 39;
-
Закарпатская область – 282;
-
Запорожская область – 344;
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Ивано-Франковская область – 80;
-
Киевская область – 275;
-
Кировоградская область – 52;
-
Луганская область – 108;
-
Львовская область – 197;
-
Николаевская область – 165;
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Одесская область – 142;
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Полтавская область – 602;
-
Ривненская область – 183;
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Сумская область – 122;
-
Тернопольская область – 84;
-
Харьковская область – 155;
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Херсонская область – 32;
-
Хмельницкая область – 236;
-
Черкасская область – 266;
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Черновицкая область – 101;
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Черниговская область – 111.
Как сообщали Власти, в Украине осталось только две области, которые не соответствуют критериям выхода из «красной» зоны эпидопасности – Волынская и Запорожская.