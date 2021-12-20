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Главная » Украина » Общество
08:50 21 Декабря 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Украина продолжает болеть: за сутки более 6 тысяч новых случаев COVID-19

За минувшие сутки по состоянию на утро 21 декабря в Украине зафиксировали 6029 новых случаев COVID-19, умерли от болезни 346 человек.

За сутки в Украине подтвердили 6029 новых случаев COVID-19

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава. Среди заболевших 180 медиков и 390 детей.

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Госпитализировали за сутки 1061 заболевшего.

Больше всего новых заражений подтвердили в Киеве – 1496, Полтавской области -602, Донецкой – 413 и Запорожской – 344.

Количество новых случаев COVID-19 за сутки по регионам:

  • г. Киев – 1496;

  • Винницкая область – 147;

  • Волынская область – 279;

  • Днепропетровская область – 118;

  • Донецкая область – 413;

  • Житомирская область – 39;

  • Закарпатская область – 282;

  • Запорожская область – 344;

  • Ивано-Франковская область – 80;

  • Киевская область – 275;

  • Кировоградская область – 52;

  • Луганская область – 108;

  • Львовская область – 197;

  • Николаевская область – 165;

  • Одесская область – 142;

  • Полтавская область – 602;

  • Ривненская область – 183;

  • Сумская область – 122;

  • Тернопольская область – 84;

  • Харьковская область – 155;

  • Херсонская область – 32;

  • Хмельницкая область – 236;

  • Черкасская область – 266;

  • Черновицкая область – 101;

  • Черниговская область – 111.

Как сообщали Власти, в Украине осталось только две области, которые не соответствуют критериям выхода из «красной» зоны эпидопасности – Волынская и Запорожская.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: covid-19
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