США ответят на ультиматум России списком своих претензий

США в ответ на список требований России по гарантиям безопасности в Европе готовят собственный список действий РФ, которые вызывают обеспокоенность.

Нед Прайс рассказал об общении с Россией по поводу ее ультиматума



Об этом сообщил на брифинге представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

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«Россия положила на стол список действий США и НАТО, которые вызывают у нее обеспокоенность. Мы собираемся положить на стол свой список действий России, которые беспокоят нас, и которые, как мы считаем, вредят нашим общим интересам и общим ценностям. Общим с нашими европейскими союзниками и партнерами», – сказал Прайс.

Он также сообщил, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан общался с помощником президента РФ Юрием Ушаковым и проинформировал его, что США готовы обсуждать ситуацию на дипломатическом уровне по множеству каналов, включая Совет НАТО-Россия, ОБСЕ. При этом Салливан подчеркнул, что эти обсуждения должны проходить совместно с европейскими союзниками и партнерами.

«Разговоры США с Россией о безопасности в Европе без участия европейских союзников и партнеров проводиться не могут», – подчеркнул Прайс.

Он также напомнил, что международный порядок предусматривает, что ни одна страна, сколь бы большой, сильной, хорошо вооруженной, имеющей ядерное оружие она ни была, не имеет права изменять границы стран меньшего размера, а также запугивать их и оказывать давление, преследуя собственные интересы.

Как сообщали Власти, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что России срочно нужен ответ США на предложения по гарантиям безопасности.

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Тэги: Россия, НАТО, США