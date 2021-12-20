Полное месиво: количество жертв супертайфуна “Рай” на Филиппинах выросло до 375
Число погибших из-за тайфуна возросло до 375. 56 пропали без вести. Травмированы около 500 человек. 380 тысяч человек покинули свои жилища.
Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на отчет местной полиции.
Филиппинский Красный Крест сообщил о «полном месиве» в прибрежных районах, на которые обрушился тайфун «Рай», разнесший «в клочья» дома, больницы и школы. Ветер срывал крыши, выкорчевал деревья, опрокидывал опоры электропередач, разрушал деревянные дома, уничтожал посевы.
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Большинство смертей, о которых сообщила полиция, произошло районе Висайских островов, где находятся популярные среди туристов места для дайвинга, а также на северо-востоке острова Минданао.
Сейчас продолжаются спасательные работы, в наиболее пострадавшие регионы доставляют еду и воду, людям оказывают медицинскую помощь.
Из-за такого количества жертв тайфун «Рай» признан одним из самых смертоносных из всех, когда-либо обрушившихся на Юго-Восточную Азию. Но не самым – в 2013 году тайфун «Хайян» унес жизни 7300 человек.
Ученые давно предупреждают, что тайфуны становятся все более мощными из-за изменения климата, вызванного деятельностью человека, отмечает издание.
Как писали Власти, «Рай» – 15-й по счету тайфун, обрушившийся на Филиппины в этом году.