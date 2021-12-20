Полное месиво: количество жертв супертайфуна “Рай” на Филиппинах выросло до 375

Число погибших из-за тайфуна возросло до 375. 56 пропали без вести. Травмированы около 500 человек. 380 тысяч человек покинули свои жилища.

Упавшая опора электропередач в городе Суригао.



Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на отчет местной полиции.

Филиппинский Красный Крест сообщил о «полном месиве» в прибрежных районах, на которые обрушился тайфун «Рай», разнесший «в клочья» дома, больницы и школы. Ветер срывал крыши, выкорчевал деревья, опрокидывал опоры электропередач, разрушал деревянные дома, уничтожал посевы.

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Большинство смертей, о которых сообщила полиция, произошло районе Висайских островов, где находятся популярные среди туристов места для дайвинга, а также на северо-востоке острова Минданао.

Сейчас продолжаются спасательные работы, в наиболее пострадавшие регионы доставляют еду и воду, людям оказывают медицинскую помощь.

Из-за такого количества жертв тайфун «Рай» признан одним из самых смертоносных из всех, когда-либо обрушившихся на Юго-Восточную Азию. Но не самым – в 2013 году тайфун «Хайян» унес жизни 7300 человек.

Ученые давно предупреждают, что тайфуны становятся все более мощными из-за изменения климата, вызванного деятельностью человека, отмечает издание.

Как писали Власти, «Рай» – 15-й по счету тайфун, обрушившийся на Филиппины в этом году.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

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