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13:32 21 Декабря 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Смартфон как бизнес-ассистент: ТОП умных опций для делового человека

Динамичность современной жизни растет с каждым годом, и работать за компьютером становится все проблематичнее.

Динамичность современной жизни растет с каждым годом, и работать за компьютером становится все проблематичнее. Даже ноутбук иногда трудно взять с собой на выездную встречу, поэтому главным помощником для бизнесмена и офисного работника стали именно смартфоны.

Наличие мощной операционной системы, крупный дисплей и выдающаяся автономность превратили их в полноправных ассистентов делового человека.

Корректная работа со всеми типами файлов

В последние несколько лет смартфоны в Eldorado представлены безрамочными моделями. Отсутствие рамок вокруг экрана позволило производителям устанавливать более крупные дисплеи при тех же габаритах корпуса.

Файловый менеджер с коробки доступен во всех современных телефонах, а значит, вы загрузите любые файлы и без труда откроете их с помощью сторонних программ. Так вы легко проведете презентацию, познакомитесь с прайсами партнеров или изучите текст договора.

С помощью специальных приложений вы сможете работать и с графикой, а возможность редактировать фото и видео просто на ходу экономит блогерам и журналистам массу времени.

Многозадачность и быстродействие

Для хранения конфиденциальной информации важно использовать максимально защищенные устройства.

Для этих задач лучше купить Айфон по ссылке https://eldorado.ua/smartphones/c1038946/producer=apple/. Эти телефоны работают на закрытой операционной системе, устойчивой к внешнему воздействию.

Помимо безопасности актуальный iPhone предложит все популярные и востребованные возможности:

  • комфортный для глаз дисплей. Высокое разрешение и оптимальная калибровка позволяют работать без нагрузки на зрение;

  • значительную автономность. Даже при активном использовании аппарату хватит энергии на весь день, а для форс-мажоров предусмотрена технология быстрой зарядки;

  • несколько камер для разных сценариев съемки. Снимайте фотоотчеты, панорамы или портреты поразительной детализации и реалистичной цветопередачи.

Высокая производительность процессоров Apple A-серии нацелена на взаимодействие с самыми требовательными сервисами, интернет-страницами и приложениями.

Виртуальные помощники на базе ИИ

Рутинные задачи вы легко делегируете виртуальному помощнику. Ассистенты в операционных системах iOS и Android уже умеют искать и озвучивать информацию, прокладывать маршрут, совершать вызовы, находить контент в памяти смартфона, управлять настройками устройства, поддерживать беседу с хозяином.

Поскольку ассистент управляется алгоритмами нейросетей, он постоянно самообучается, все чаще понимает контекст тех или иных словосочетаний и с каждым разом точнее выполняет поставленные задачи.

Искусственный интеллект используется и для решения повседневных задач. Смартфон предложит наиболее подходящий сервис для текущего времени, активирует темную тему с заходом солнца, отсортирует сохраненный контент по категориям или поправит настройки камеры для улучшения снимка.

Тэги: смартфон
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