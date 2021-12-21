В России под Москвой загорелась воинская часть
В российской Новой Москве вспыхнул пожар в казарме одной из воинских частей.
Об этом сообщило ТАСС. Военнослужащих срочно эвакуировали.
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«Поступило сообщение о возгорании в казарме войсковой части в поселке Мосрентген. По пути следования виден черный дым», – сообщил агентству источник в экстренных службах.
Он также уточнил, что горят два этажа казармы.
«Седьмой и восьмой этажи казармы №2 горят открытым пламенем в войсковой части в поселке Мосрентген. Проведена эвакуация солдат», – уточнил собеседник агентства.
На место выехало руководство столичного главка МЧС РФ.
По данным из открытых источников, по данному адресу находится 27-я гвардейская Севастопольская мотострелковая бригада.
Площадь возгорания в казарме составляет 30 кв. м.
Как сообщали Власти, в российском Томске произошел масштабный пожар в торговом комплексе “Лента”.