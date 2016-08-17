Турецкий танкер заблокировал пролив Босфор из-за выпавшего якоря
Из-за поломки перевозившего подсолнечное масло танкера Usichem в северной части Босфора движение судов в проливе было остановлено.
Об этом сообщает Deniz Haber.
Танкер направлялся в сторону Мраморного моря. Прямо во время движения из него по неизвестной причине выпал якорь.
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«Капитан танкера Usichem сообщил о неисправности, после чего нами на место происшествия были отправлены буксиры и быстроходный катер», – рассказали представители турецкой береговой охраны.
Сейчас танкер стоит на якоре в районе Ахыркапы. Временно приостановленное движение в проливе уже возобновлено.
Менее недели назад в проливе Босфор произошел подобный инцидент – тогда движение останавливали в связи с поломкой танкера Ahmet Telli.
Ранее Власти писали, что в Черном море в 40 км от пролива Босфор исследовательское судно ЧФ России «Лиман» столкнулось с другим судном.