Турецкий танкер заблокировал пролив Босфор из-за выпавшего якоря

Из-за поломки перевозившего подсолнечное масло танкера Usichem в северной части Босфора движение судов в проливе было остановлено.

Авария произошла в северной части пролива Босфор.



Об этом сообщает Deniz Haber.

Танкер направлялся в сторону Мраморного моря. Прямо во время движения из него по неизвестной причине выпал якорь.

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«Капитан танкера Usichem сообщил о неисправности, после чего нами на место происшествия были отправлены буксиры и быстроходный катер», – рассказали представители турецкой береговой охраны.

Сейчас танкер стоит на якоре в районе Ахыркапы. Временно приостановленное движение в проливе уже возобновлено.

Менее недели назад в проливе Босфор произошел подобный инцидент – тогда движение останавливали в связи с поломкой танкера Ahmet Telli.

Ранее Власти писали, что в Черном море в 40 км от пролива Босфор исследовательское судно ЧФ России «Лиман» столкнулось с другим судном.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: Турция, танкер, Босфор, якорь