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Главная » Мир » Общество
18:15 21 Декабря 2021 Просмотров 4   КомментариевКомментарии

Таиланд вводит обязательный карантин для туристов из-за “Омикрона”

Решение властей Таиланда означает, что туристы должны будут проходить карантин в отеле от 7 до 10 дней.

Туризм - ключевая отрасль экономики Таиланда.

Об этом сообщает Reuters.

Власти опасаются, что в связи с распространением нового штамма коронавируса программа Test & Go, которая позволяла полностью вакцинированным туристам из 63 стран въезжать на территорию страны без прохождения обязательного карантина, фактически может стать причиной возникновения новой волны пандемии.

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Как заявила официальный представитель правительства Рачада Дханадирек, с 21 декабря программа Test & Go перестает действовать.

Объявление было сделано на следующий день после того, как в Таиланде сообщили о первом случае передачи штамма «Омикрон» внутри страны: заразилась местная жительница, у которой муж-колумбиец в ноябре вернулся из Нигерии.

В Таиланде уже зафиксировано 63 случая заражения штаммом «Омикрон».

Как писали Власти, 1 ноября Таиланд ослабил карантинные ограничения для вакцинированных туристов из 63 стран.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: Таиланд, туристы, карантин
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