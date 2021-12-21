Это финал игры: ученые нашли способ получить супериммунитет к COVID-19

Люди, которые переболеют COVID-19 после двух доз вакцины, могут получить самый лучший иммунитет против вируса.

Вакцинация является базовой и обязательной защитой



Об этом сообщила Independent. Ученые Орегонского университета здоровья и науки провели исследование крови 26 человек, заразившихся коронавирусом после двух доз вакцины.

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Результат показал, что количество антител у них по сравнению с обычными вакцинированными увеличился более чем на 1000%.

Ученые назвали такую реакцию организма “супериммунитетом”.

«Наше исследование показывает, что люди, которые были вакцинированы, а затем подверглись прорывной инфекции, обладают супериммунитетом. Вы не можете получить лучший иммунный ответ, чем этот», – сказал старший автор исследования Фикаду Тафессе, доцент кафедры молекулярной микробиологии и иммунологии медицинского факультета университета.

Антител в крови участников исследования было больше и они были намного эффективнее – иногда на 1000 процентов – чем антитела, образовавшиеся через две недели после второй дозы вакцины Pfizer.

Ученые считают, что любое воздействие вируса после вакцинации способствует усилению иммунного ответа даже на новые варианты.

«Я думаю, что это говорит о возможном финале игры. Это не значит, что пандемия закончилась, но мы нашли точку приземления: вакцинация с последующим воздействием вируса, очевидно, даст хорошую защиту даже против будущих штаммов», – сказал Марсель Керлин, доцент медицины Медицинского факультета.

Однако ученые подчеркнули, что базовый уровень иммунитета от вакцинации по-прежнему является важной частью защиты от коронавируса, и люди не могут просто полагаться на перенесенную инфекцию.

Как сообщали Власти, российские ученые заявили, что переболевшие COVID-19 начинают быстрее стареть.

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