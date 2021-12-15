В России под Челябинском взорвался газопровод: горел красиво

В России в Челябинской области взорвался и загорелся отвод магистрального газопровода.

Взрыв произошел на отводе магистрального газопровода



Об этом сообщил Интерфакс. После взрыва в небо взвился огненный факел высотой несколько метров.

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Никто не пострадал, угрозы населенным пунктам нет.

«Пожар локализован участком трубы. Газопровод перекрыт, угрозы распространения пожара нет», – сказал источник агентства.

Через некоторое время, когда газ в перекрытой трубе догорел, пожар закончился.

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Как сообщали Власти, в Кочубеевском районе Ставропольского края России вечером 14 декабря произошел взрыв, а потом загорелся газопровод между хутором Усть-Невинским и станицей Беломечетской.

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