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07:11 22 Декабря 2021 5 Комментарии
В России под Челябинском взорвался газопровод: горел красиво
В России в Челябинской области взорвался и загорелся отвод магистрального газопровода.
Взрыв произошел на отводе магистрального газопровода
Об этом сообщил Интерфакс. После взрыва в небо взвился огненный факел высотой несколько метров.
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Никто не пострадал, угрозы населенным пунктам нет.
«Пожар локализован участком трубы. Газопровод перекрыт, угрозы распространения пожара нет», – сказал источник агентства.
Через некоторое время, когда газ в перекрытой трубе догорел, пожар закончился.
Как сообщали Власти, в Кочубеевском районе Ставропольского края России вечером 14 декабря произошел взрыв, а потом загорелся газопровод между хутором Усть-Невинским и станицей Беломечетской.
Тэги: взрыв, Россия
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