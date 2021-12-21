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Главная » Украина » Общество
08:33 22 Декабря 2021 Просмотров 30   КомментариевКомментарии

В Украине снова более 6 тысяч новых больных COVID-19 за сутки

В Украине за минувшие сутки по состоянию на утро 22 декабря зафиксировали 6363 новых случаев COVID-19, болезнь унесла жизни 301 украинца.

За сутки в Украине подтвердили 6363 новых случаев COVID-19

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава. Среди новых заразившихся вирусом 534 детей и 208 медицинских работников.

В медучреждения за сутки госпитализировали 2241 пациента.

Лидером по суточному приросту заболеваемости остается Киев – 1403 случаев, далее идет Запорожская область – 392 и Волынская – 376.

Количество новых случаев COVID-19 за сутки по регионам:

  • г. Киев – 1403;

  • Винницкая область – 251;

  • Волынская область – 376;

  • Днепропетровская область – 170;

  • Донецкая область – 362;

  • Житомирская область – 120;

  • Закарпатская область – 182;

  • Запорожская область – 392;

  • Ивано-Франковская область – 158;

  • Киевская область – 354;

  • Кировоградская область – 95;

  • Луганская область – 77;

  • Львовская область – 166;

  • Николаевская область – 219;

  • Одесская область – 154;

  • Полтавская область – 349;

  • Ривненская область – 244;

  • Сумская область – 157;

  • Тернопольская область – 130;

  • Харьковская область – 213;

  • Херсонская область – 121;

  • Хмельницкая область – 183;

  • Черкасская область – 309;

  • Черновицкая область – 87;

  • Черниговская область – 91.

Как сообщали Власти, с 23 декабря Житомирская, Киевская, Николаевская, Сумская, Черкасская и Черниговская области переходят в «желтую» зону карантина.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: covid-19
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