В Украине снова более 6 тысяч новых больных COVID-19 за сутки

В Украине за минувшие сутки по состоянию на утро 22 декабря зафиксировали 6363 новых случаев COVID-19, болезнь унесла жизни 301 украинца.

За сутки в Украине подтвердили 6363 новых случаев COVID-19



Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава. Среди новых заразившихся вирусом 534 детей и 208 медицинских работников.

В медучреждения за сутки госпитализировали 2241 пациента.

Лидером по суточному приросту заболеваемости остается Киев – 1403 случаев, далее идет Запорожская область – 392 и Волынская – 376.

Количество новых случаев COVID-19 за сутки по регионам:

г. Киев – 1403;

Винницкая область – 251;

Волынская область – 376;

Днепропетровская область – 170;

Донецкая область – 362;

Житомирская область – 120;

Закарпатская область – 182;

Запорожская область – 392;

Ивано-Франковская область – 158;

Киевская область – 354;

Кировоградская область – 95;

Луганская область – 77;

Львовская область – 166;

Николаевская область – 219;

Одесская область – 154;

Полтавская область – 349;

Ривненская область – 244;

Сумская область – 157;

Тернопольская область – 130;

Харьковская область – 213;

Херсонская область – 121;

Хмельницкая область – 183;

Черкасская область – 309;

Черновицкая область – 87;

Черниговская область – 91.

Как сообщали Власти, с 23 декабря Житомирская, Киевская, Николаевская, Сумская, Черкасская и Черниговская области переходят в «желтую» зону карантина.

Немного об авторе Борис Бондарь: Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

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