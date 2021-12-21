В Украине снова более 6 тысяч новых больных COVID-19 за сутки
В Украине за минувшие сутки по состоянию на утро 22 декабря зафиксировали 6363 новых случаев COVID-19, болезнь унесла жизни 301 украинца.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава. Среди новых заразившихся вирусом 534 детей и 208 медицинских работников.
В медучреждения за сутки госпитализировали 2241 пациента.
Лидером по суточному приросту заболеваемости остается Киев – 1403 случаев, далее идет Запорожская область – 392 и Волынская – 376.
Количество новых случаев COVID-19 за сутки по регионам:
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г. Киев – 1403;
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Винницкая область – 251;
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Волынская область – 376;
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Днепропетровская область – 170;
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Донецкая область – 362;
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Житомирская область – 120;
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Закарпатская область – 182;
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Запорожская область – 392;
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Ивано-Франковская область – 158;
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Киевская область – 354;
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Кировоградская область – 95;
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Луганская область – 77;
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Львовская область – 166;
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Николаевская область – 219;
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Одесская область – 154;
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Полтавская область – 349;
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Ривненская область – 244;
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Сумская область – 157;
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Тернопольская область – 130;
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Харьковская область – 213;
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Херсонская область – 121;
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Хмельницкая область – 183;
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Черкасская область – 309;
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Черновицкая область – 87;
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Черниговская область – 91.
Как сообщали Власти, с 23 декабря Житомирская, Киевская, Николаевская, Сумская, Черкасская и Черниговская области переходят в «желтую» зону карантина.