Женщина принесла в жертву 6-месячного младенца, чтобы вылечить мужа

В индийском городе Паттукоттай, штат Тамилнад, женщина утопила новорожденную девочку, чтобы исцелить больного мужа.

Полиция эксгумировалп тело ребенка и отправила его на вскрытие.



Об этом пишет India Today.

У 32-летнего Насирудина и его жены Шалихи полгода назад родилась девочка.

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Его дядя по имени Асаруддин, работавший за границей, недавно вернулся на родину. Он часто болел, и его жена Шармила Бегум обратилась за советом к местному мусульманину-знахарю.

Тот сказал ей: чтобы спасти жизнь мужа, надо принести в жертву ребенка, но при этом не проливать крови.

По совету знахаря, Шармила Бегум принесла в жертву шестимесячную дочь их племянника. В полночь она похитила девочку и утопила ее в чане. А затем уговорила мать ребенка закопать его тело на заднем дворе дома.

Представитель местной власти, узнавший о происшествии, сообщил об этом в полицию. Тело ребенка эксгумировали и отправили на вскрытие.

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Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: Индия, младенец, жертвоприношение