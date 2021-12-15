Под Днепром в кафе расстреляли мужчину

В Днепропетровской области неизвестный мужчина около десяти раз выстрелил в посетителя кафе.

Пострадавшего с огнестрельными ранениями доставили в местную больницу



Об этом сообщает полиция Днепропетровской области. Инцидент произошел 21 декабря.

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В Новомосковске Днепровской области произошло покушение на убийство – неизвестный мужчина ворвался в одно из заведений города и около десяти раз выстрелил в посетителя кафе.

33-летнего пострадавшего с огнестрельными ранениями доставили в местную больницу, где ему в настоящее время продолжают оказывать медицинскую помощь.

Правоохранители все еще не задержали злоумышленника, для этого применяются все возможные меры. По факту произошедшего открыто уголовное производство.

Как раньше сообщали Власти, на Центральном рынке в Харькове в ходе конфликта между двумя мужчинами один из них открыл стрельбу, есть пострадавшие.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

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