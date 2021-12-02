В Киеве электричка сбила человека
В Киеве электричка насмерть сбила мужчину, который шел по железнодорожным путям
Об этом сообщает «Телеграф».
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В Соломенском районе Киева между железнодорожными станциями «Киев-Волынский» и «Караваевы дачи» электропоезд сбил человека.
По словам машиниста, мужчина шел по железнодорожным путям и не реагировал на сигналы поезда. Машинисту пришлось применить экстренное торможение, но мужчину это не спасло. Он погиб на месте от травм несовместимых с жизнью.
Правоохранители установили личность погибшего. Им оказался мужчина 1989 года рождения.
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Как раньше сообщали Власти, в Киевской области товарный поезд сбил девушку.