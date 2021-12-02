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11:48 22 Декабря 2021 Просмотров 506   КомментариевКомментарии

В Киеве электричка сбила человека

В Киеве электричка насмерть сбила мужчину, который шел по железнодорожным путям

Мужчина погиб на месте от травм несовместимых с жизнью

Об этом сообщает «Телеграф».

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В Соломенском районе Киева между железнодорожными станциями «Киев-Волынский» и «Караваевы дачи» электропоезд сбил человека.

По словам машиниста, мужчина шел по железнодорожным путям и не реагировал на сигналы поезда. Машинисту пришлось применить экстренное торможение, но мужчину это не спасло. Он погиб на месте от травм несовместимых с жизнью.

Фото с места происшествия

Травмы оказались несовместимыми с жизнью

Правоохранители установили личность погибшего. Им оказался мужчина 1989 года рождения.

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Как раньше сообщали Власти, в Киевской области товарный поезд сбил девушку.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Киев, поезд, жертва
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