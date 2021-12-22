Компания Илона Маска перенесла запуск украинского спутника
Компания «Space X» отложила запуск украинского спутника «Сечь-2-30″.
Об этом сообщает Глава Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай.
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Так, по его словам, украинский спутник «Сечь-2-30″ полностью готов к запуску.
20 декабря нидерландская компания ISILAUNCH вместе с украинским конструкторским бюро «Южное» подписали протокол завершения интеграции украинского космического аппарата «Сечь-2-30″ с ракетой-носителем «Falcon 9″ компании «Space X».
Тафтай отметил, что «Space X» перенесла запуск украинского спутника на 3 дня – с 10 января на 13 января 2022 года. Причины переноса не сообщаются.
Как раньше сообщали Власти, Украинский спутник отправили в компанию Илона Маска.