В Кабмине назвали условие для получения субсидии в 2022 году
В правительстве озвучили условия получения субсидии для украинцев в будущем году.
Условия опубликованы на сайте министерства социальной политики.
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Так, согласно публикации, основными требованиями к получению субсидий является отсутствие возможности самостоятельно оплачивать коммунальные услуги или если расходы на такие услуги превышают 15% семейного бюджета.
На сегодняшний день субсидии уже получают около 2,7 миллиона домохозяйств, а самый популярное время для оформления субсидий – ноябрь-декабрь, из-за платы за отопление.
В министерстве отметили, что средний размер субсидии составляет 2000 грн, однако может быть и выше, так как для каждой семьи рассчитывается индивидуально.
В этом отопительном сезоне увеличили количество субсидий для жителей регионов, попавших в «красную» карантинную зону, а также упрощен доступ к субсидиям людям, проживающим недалеко от линии соприкосновения с временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областей.
Для получения субсидии обратиться можно одним из удобных способов, которые домохозяйства выбирают самостоятельно:
- обращение к представителю территориального общества или ЦНАПу;
- обращение в орган социальной защиты населения путем отправки документов через «Укрпочту»;
- заявка онлайн на сайте министерства социальной политики.
Как раньше сообщали Власти, кабмин заплатит за коммуналку украинцев в «красных» зонах 12 млрд гривен.