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Главная » Украина » Общество
13:26 22 Декабря 2021 Просмотров 56   КомментариевКомментарии

В Кабмине назвали условие для получения субсидии в 2022 году

В правительстве озвучили условия получения субсидии для украинцев в будущем году.

На сегодняшний день субсидии уже получают около 2,7 миллиона домохозяйств

Условия опубликованы на сайте министерства социальной политики.

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Так, согласно публикации, основными требованиями к получению субсидий является отсутствие возможности самостоятельно оплачивать коммунальные услуги или если расходы на такие услуги превышают 15% семейного бюджета.

На сегодняшний день субсидии уже получают около 2,7 миллиона домохозяйств, а самый популярное время для оформления субсидий – ноябрь-декабрь, из-за платы за отопление.

В министерстве отметили, что средний размер субсидии составляет 2000 грн, однако может быть и выше, так как для каждой семьи рассчитывается индивидуально.

В этом отопительном сезоне увеличили количество субсидий для жителей регионов, попавших в «красную» карантинную зону, а также упрощен доступ к субсидиям людям, проживающим недалеко от линии соприкосновения с временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областей.

Для получения субсидии обратиться можно одним из удобных способов, которые домохозяйства выбирают самостоятельно:

  • обращение к представителю территориального общества или ЦНАПу;
  • обращение в орган социальной защиты населения путем отправки документов через «Укрпочту»;
  • заявка онлайн на сайте министерства социальной политики.

Как раньше сообщали Власти, кабмин заплатит за коммуналку украинцев в «красных» зонах 12 млрд гривен.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: коммунальные услуги, субсидия
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