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12:54 22 Декабря 2021 Просмотров 168   КомментариевКомментарии

Пожар в гостинице под Винницей: что известно о погибшей и пострадавших

Погибшей в результате пожара в загородном комплексе отдыха “Баттерфляй” в Винницкой области оказалась 21-летняя уроженка АР Крым.

21-летняя сотрудница комплекса выпрыгнула из окна и погибла

Об этом сообщили в полиции Винницкой области.

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«Полиция установила личность девушки, погибшей во время пожара. Это 21-летняя уроженка АР Крым. По информации следствия, последнее время она проживала и работала в этом заведении», – сказано в сообщении.

Как сообщило Сегодня, двое пострадавших при пожаре были  прооперированы.

У пострадавшей женщины 1982 года рождения 40% ожогов тела и тяжелые политравмы.

У пострадавшего мужчины 1978 года рождения переломы ног, а также ушибы внутренних органов.

Правоохранители рассматривают несколько версий трагедии, в том числе и замыкание электропроводки.

Как сообщали Власти, в Винницкой области в ночь на среду, 22 декабря, загорелся комплекс отдыха «Батерфляй», погиб один человек, двое пострадали.

Во время пожара в комплексе отдыха “Батерфляй” под Винницей, который произошел ночью 22 декабря, три человека выпрыгнули из окон, чтобы спастись от огня.

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Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: пожар, Винница
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