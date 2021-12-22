На Прикарпатье мужчина собирался убить судью, чтобы отсрочить приговор

В Ивано-Франковской области злоумышленник пытался убить судью, чтобы запугать суд и избежать наказания за тяжкие преступления.

Взрывное устройство



Об этом сообщается на сайте офиса Генерального прокурора.

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Так, согласно данным следствия, в одном из районных судов Ивано-Франковской области рассматривался обвинительный акт по делу о совершении группой лиц нескольких тяжких корыстных преступлений.

Для отсрочки приговора и запугивания других сотрудников суда, один из обвиняемых по упомянутому делу решил убить главную судью по этому делу.

Для этого злоумышленник вычислил адрес проживания судьи, и ночью закрепил перед гаражом судьи взрывное устройство – гранату типа «Ф-1».

Граната должна была сдетонировать, при открытии гаража, однако этого не произошло.

Злоумышленника задержали, продолжается досудебное расследование.

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Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: судья, граната, Ивано-Франковская область, покушение на убийство