Получился «дикий саундтрек»: так в NASA «услышали» луну Юпитера. Видео

Чтобы записать «саундтрек» спутника, космическая станция Juno измерила напряженность магнитного поля вокруг Юпитера.

Два больших вращающихся вихря на Юпитере, сделанные во время 38-го перевала Юноны 29 ноября 2021 года



Звуки пролета над Ганимедом, магнитные поля и замечательные сравнения между Юпитером и океанами, атмосферой Земли обсуждались во время брифинга по миссии NASA Juno к Юпитеру на собрании Американского геофизического союза в Новом Орлеане на накануне.

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Главный исследователь Juno Скотт Болтон из Юго-западного исследовательского института в Сан-Антонио представил 50-секундную звуковую дорожку, созданную на основе данных, собранных во время близкого пролета миссии над спутником Юпитера Ганимедом 7 июня 2021 года. Инструмент Juno’s Waves, который настраивается на электрический и магнитные радиоволны, производимые в магнитосфере Юпитера, собрали данные об этих выбросах. Затем их частота была сдвинута в звуковой диапазон, чтобы получилась звуковая дорожка.

«Этот саундтрек достаточно дикий, чтобы создать впечатление, будто вы едете вместе с Юноной, проплывающей мимо Ганимеда впервые за более чем два десятилетия», – сказал Болтон. «Если вы внимательно прислушаетесь, вы можете услышать резкий переход к более высоким частотам около середины записи, что представляет собой вход в другую область магнитосферы Ганимеда».



Ганимед открыл Галилео Галилей, который увидел его 7 января 1610 года. Он — седьмой по расстоянию от Юпитера среди всех его спутников и крупнейший спутник в Солнечной системе и единственный с магнитным полем. Его диаметр равен 5268 километрам. Под его ледяной коркой может находиться подземный океан с соленой водой, что сделало его перспективным объектом для поиска внеземной жизни.

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Тэги: NASA, ганимед, Спутник Юпитера