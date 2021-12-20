Зеленский запретил чиновникам комментировать внешнюю политику страны
Президент Украины ограничил круг лиц, которые могут делать заявления, касающиеся внешней политики страны.
Об этом свидетельствует приказ на сайте Президента Украины.
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Так, согласно указу, комментировать внешнюю политику теперь разрешается только премьер-министру Украины, главе министерства иностранных дел и президенту.
«Установить, что с официальными заявлениями и комментариями по вопросам внешней политики и инициативами международного характера могут выступать только президент Украины, премьер-министр Украины и министр иностранных дел Украины», — говорится в тексте указа.
Кроме того в документе указано, что в случае иностранных поездок, или при осуществлении каких-либо международных контактов, чиновники и государственные органы должны согласовывать свои позиции с МИД.
Заявления на тему внешней политики чиновникам позволено делать только по поручению президента, премьера или министра иностранных дел.
Как раньше сообщали Власти, Зеленский призвал ввести превентивные санкции против России.