Зеленский запретил чиновникам комментировать внешнюю политику страны

Президент Украины ограничил круг лиц, которые могут делать заявления, касающиеся внешней политики страны.

Заявления на тему внешней политики чиновникам позволено делать только по поручению президента, премьера или министра иностранных дел



Об этом свидетельствует приказ на сайте Президента Украины.

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Так, согласно указу, комментировать внешнюю политику теперь разрешается только премьер-министру Украины, главе министерства иностранных дел и президенту.

«Установить, что с официальными заявлениями и комментариями по вопросам внешней политики и инициативами международного характера могут выступать только президент Украины, премьер-министр Украины и министр иностранных дел Украины», — говорится в тексте указа.

Кроме того в документе указано, что в случае иностранных поездок, или при осуществлении каких-либо международных контактов, чиновники и государственные органы должны согласовывать свои позиции с МИД.

Заявления на тему внешней политики чиновникам позволено делать только по поручению президента, премьера или министра иностранных дел.

Как раньше сообщали Власти, Зеленский призвал ввести превентивные санкции против России.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: внешняя политика, запрет, приказ, зеленский