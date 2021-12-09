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08:27 23 Декабря 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Байден подтвердил свое решение баллотироваться на второй срок

Президент США Джо Байден планирует принять участие в выборах 2024 года, если будет хорошо себя чувствовать.

Байден снова хочет посостязаться с Трампом.

Об этом сообщает ABC News.

«Если я буду здоров, как сейчас, я снова буду баллотироваться», – сказал нынешний глава Белого дома.

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По его словам, шансы на участие в выборах увеличатся, если свою кандидатуру выдвинет Дональд Трамп.

«Почему бы мне не баллотироваться против Дональда Трампа в качестве кандидата? Это повысит шансы, что я буду баллотироваться», – сказал Байден.

Напомним, в 2020 году Джо Байден победил на выборах Дональда Трампа.

Перед этим Байден уже дважды пробовал свои силы во время выборов президента.  Во время второй попытки кандидат от Демократической партии Барак Обама предложил Байдену войти в его команду и стать вице-президентом.

Как писали Власти, ранее о своем желании выдвинуть свою кандидатуру на следующих президентских выборах Байден заявил на встрече с донорами Демократической партии.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: США, выборы президента, Джо Байден
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