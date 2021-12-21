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08:39 23 Декабря 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В ЮАР волна заболеваемости, вызванная штаммом Омикрон, бысро стихает

Волна заболеваемости, вызванная новым штаммом коронавируса стихает так же быстро, как и росла.

В ЮАР не стали вводить карантин или другие ограничения, а лишь усилили тестирование.

Об этом сообщает The Washington Post.

Ведущий ученый-инфекционист ЮАР Салим Абдул Карим заявил в среду, 22 декабря, что в стране уже прошел пик новых случаев заболевания, и, судя по предварительным данным, он ожидает, что все другие страны будут «следовать по той же траектории».

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Карим сообщил, что легкое течение болезни среди тех, кто заболел штаммом Омикрон, может быть связано с заражением предыдущими штаммами.

Заболеваемость коронавирусом начала расти в ЮАР в конце ноября 2021 года. Пик был достигнут 12 декабря, когда заболели почти 38 тысяч человек. За последние сутки было зафиксировано чуть более 15 тысяч больных.

Как писали Власти, количество случаев заражения новым штаммом коронавируса в Южной Африке удваивалось за день.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: ЮАР, коронавирус, штамм омикрон
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