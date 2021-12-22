Пожар под Винницей: полиция задержала арендатора гостиницы
Арендатора винницкой гостиницы, в которой произошел пожар и погиб один человек, задержали и поместили в СИЗО.
Об этом сообщает полиция Винницкой области.
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В результате пожара, который произошел вчера, 22 декабря на территории загородного отельного комплекса под Винницой, погибла 21-летняя девушка и еще два человека получили травмы и ожоги. Все потерпевшие работали в гостинице.
В полиции открыли уголовное производство по факту нарушения правил пожарной безопасности.
Подозрение в совершении преступления объявили 46-летней арендаторше гостиницы. В настоящее время она помещена в изолятор временного содержания.
Если ее вину докажет суд, то арендаторше гостиницы может грозить до 8 лет лишения свободы.
Как раньше сообщали Власти, во время пожара в комплексе отдыха “Батерфляй” под Винницей, который произошел ночью 22 декабря, три человека выпрыгнули из окон, чтобы спастись от огня.